Napoli-Juventus, Reina: "Loro un passo davanti a noi. Vi spiego cosa è successo sul primo gol"

05/04/2017 23:38

NAPOLI JUVENTUS REINA / Al termine di Napoli-Juventus il portiere azzurro Pepe Reina ha preso la parola a 'Rai Sport': "Abbiamo fatto una grande partita, ma purtroppo siamo stati eliminati. Sicuramente ci servirà per migliorare e dobbiamo essere fiduciosi per il futuro e continuare su questa strada. Siamo più vicini alla Juve? Sicuramente sono un passo davanti a noi e questo è palese. Noi dobbiamo cercare di colmare questa distanza e migliorare piano piano. Il gesto di Higuain? Non si può fare più nulla adesso, è un giocatore della Juventus e dovete chiedere a lui.

Il primo gol? E' una di quelle giocate dove in genere il difensore va a chiudere il primo palo. Sono stato sfrontato che è passata sotto le gambe, sicuramente sono partito in ritardo e potevo fare meglio. Giudizio stagione? Vorrei parlare alla fine, ora sono solo chiacchiere. Il nostro obiettivo ora è il secondo posto per centrare la qualificazione diretta in Champions. Difesa più compatta? Serve grande equilibrio e affinità, in modo da essere compatti. Però il nostro stile di gioco ci porta ad essere una squadra aperta e possiamo subire qualcosa".

D.G.