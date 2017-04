Napoli-Juventus, Sarri: "Ci stiamo avvicinando. Spero che Insigne resti a vita. Higuain..."

05/04/2017 23:28

NAPOLI JUVENTUS/ Il tecnico del Napoli Maurizio Sarri, ha commentato così la vittoria sulla Juventus che non è bastata agli azzurri per conquistare la finale di Coppa Italia: "Abbiamo fatto una garnde partita, facendo tre gol ad una squadra che subisce pochissimo - ha dichiarato a 'Rai Sport' - Però non siamo riuscito a portare in fondo l'impresa. Un pizzico di rammarico ci rimane soprattutto per la gara di Torino dove da un possibile 2-2 abbiamo poi preso il 3-1".

MERTENS - "Con lui il trio si esalta, sono continuamente pericolosi. Milik ha fatto una buona prova. Il gol che abbiamo subito ha pesato mentalmente ed è calata tutta la squadra. In questo momento il tridente leggero è quello che fa rendere meglio la squadra".



COMPLIMENTI DE LAURENTIIS - "Aver messo in difficoltà la Juventus in entrambe le gare è un motivo di soddisfazione. Ci dispiace essere stati eliminati, ma abbiamo dimostrato che possiamo batterli nella gara secca".

FINALE - "Ci va la squadra migliore? Ci va la squadra che guida il campionato, che va in finale da 4 anni. Ma noi, in questi scontri, non mi sembra che abbiamo fatto peggio di loro".

HIGUAIN - "E' stato l'Higuain che l'anno scorso ho visto per una trentina di partite. E' un grande giocatore e quando si esalta può fare la differenza. Oggi aveva più cattiveria? Io ho avuto la percezione che fosse tutta la Juve ad avere maggior cattiveria rispetto a quella di domenica".

SALTO DI QUALITA' - "Ci manca un livello di crescita su mentalità, ma anche sulla tattica dove stiamo commettendo troppi errori. Però la squadra, a livello complessivo, sta crescendo molto. Abbiamo messo in difficoltà la Juventus oggi e domenica e mi sembra un segnale positivo. Stiamo giocando con molti giovani e anche questo è un segnale positivo. Per il momento non siamo solo noi: nessuno riesce ad avvicinarsi alla Juventus. La squadra, però, che l'ha più messa in difficoltà siamo stati noi quest'anno"

INSIGNE - "Comincia ad avere l'età giusta per andare in maturità sia come persona che come giocatore. E' un talento assoluto, il più talentuoso del panorama italiano. Penso che sia destinato a diventare un grande e spero che sia un giocatore bandiera che resti per tutta la carriera a Napoli".

D.G.