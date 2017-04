Napoli-Juventus, Allegri: "Bisogna alzare l'asticella. Futuro? Voglio continuare qui"

05/04/2017 23:08

COPPA ITALIA NAPOLI JUVENTUS ALLEGRI / Sconfitta indolore per la Juventus di Massimiliano Allegri. Il tecnico dei bianconeri ha parlato dopo il ko del 'San Paolo' contro il Napoli. Un ko che ha comunque permesso ai bianconeri, grazie alla doppietta di Higuain, di accedere alla finale di Coppa Italia: "Un risultato raggiunto dopo due bellissime partite. Oggi abbiamo giocato meglio rispetto a domenica. Poi ci siamo complicati la vita con un errore che ci può stare. Le partite non sono mai finite, ma abbiamo rischiato poco o niente dopo il 3-2. Sono dispiaciuto perché si poteva vincere".

POLEMICHE FINE GARA - "Ci sono delle situazioni che bisogna comportarsi in un certo modo. Non sta a me commentare quello che è successo nel finale. Anch'io devo migliorare perché dobbiamo dare il buon esempio per chi ci guarda".

HIGUAIN - "Ha fatto una settimana di lavoro buono e si vede dalla lucidità sottoporta".

RINCON-STURARO - "Stasera hanno giocato 8 giocatori nuovi e abbiamo fatto una bella partita. Oggi è cominciata la grande sfida, quella di arrivare fino alla fine in tutte le manifestazioni. Il Barcellona va affrontato con entusiasmo, cercando di alzare l'asticella".

GOL SUBITI - "Abbiamo preso tre gol perché abbiamo abbassato la concentrazione. Non sono preoccupato visti come sono arrivati. Se le partite fossero tutte uguali me ne starei a casa. Domenica abbiamo difeso bassi ma ci è mancata la qualità tecnica. Abbiamo giocato male, cosa che non è successo stasera".

FUTURO - "Voglio continuare con la Juventus, dove sto bene. Non ci siamo incontrati con la società perché ci sono altre priorità ma lo faremo. La Juventus è una grande società e in giro se ne trovano poche. Non penso al futuro".

M.S.