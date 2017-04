Juventus, Allegri in sala stampa: "Higuain doveva solo sbloccarsi. Triplete? Pensiamo al Chievo..."

Antonio Papa (@antoniopapapapa)

05/04/2017 23:52

NAPOLI JUVENTUS ALLEGRI SALA STAMPA / E' un Max Allegri più soddisfatto per la qualificazione che rammaricato per la sconfitta, quello che si presenta in sala stampa dopo Napoli-Juventus. Uno spunto su Neto, difeso a spada tratta ma probabile protagonista del calciomercato estivo, i complimenti agli avversari ma soprattutto ai suoi.

Napoli-Juventus, in sala stampa Allegri elogia i suoi, ma anche gli avversari

Le news Juventus non possono che essere positive, nonostante la sconfitta. I bianconeri accedono alla finale e possono puntare al triplo colpo ancora una volta, ma Allegri ci tiene a frenare gli entusiasmi: "Parlare di triplete in questo momento non ha senso. Parlerei di grande sfida, quella che se avremo convinzione e autostima ci porterà fino al 3 giugno. Ora dobbiamo pensare al campionato e a una partita cruciale per il sesto scudetto, quella di domenica. Sono state due bellissime partite, sia all'andata che al ritorno. Complimenti ai miei ragazzi e complimenti anche al Napoli, che si è fatto valere. Loro sono una buona squadra, giocano un bel calcio, anche se stasera siamo stati molto più propositivi e non gli abbiamo concesso di creare così tante occasioni, almeno finché non sono saltati gli schemi e si è riaperta la partita". Si passa ad analizzare la partita e Allegri si mostra contento della prestazione della squadra: "Rispetto a domenica abbiamo giocato molto meglio sul piano tecnico, peccato per Neto che è stato sfortunato sul gol ma poi ha fatto una gran partita ed è stato bravissimo nel finale il tre occasioni. Higuain? Gli attaccanti come lui sono così, se trovano la palla buona la buttano dentro, oggi è stato bravissimo e merita tanti complimenti". Battuta finale sull'ambiente napoletano e sull'accoglienza 'blindata' che ha avuto la Juventus: "Credo che i tifosi del Napoli siano stati correttissimi all'interno dello stadio sia domenica che stasera, restando nell'ambito della sportività. Io però ne faccio un discorso più in generale, per il calcio: non è bello vedere una squadra scortata da 12 camionette della Polizia, è comprensibile la prudenza vista la rivalità fra due squadre ma sogno un calcio che non abbia bisogno di certe cose".