Napoli, Sarri in sala stampa: "Sono soddisfatto. Vi spiego perché non abbiamo ridato la palla"

05/04/2017 23:55

NAPOLI SARRI SALA STAMPA / La vittoria non rovina il morale di Maurizio Sarri, l'allenatore del Napoli che elogia i suoi dopo la vittoria per 3-2 in Coppa Italia contro la Juventus. A deciderla è stato Gonzalo Higuain: l'ultimo caso bomba del calciomercato partenopeo ha siglato la doppietta decisiva che manda la Juve in finale ma non rovina la serata di un Napoli bello e coraggioso, secondo il tecnico toscano.

Sarri in sala stampa dopo Napoli-Juventus: la crescita della squadra e gli 'zero tituli'

Sarri vince, ma esce dalla Coppa Italia. Tra le news Napoli da registrare sicuramente i gol di Hamsik, Mertens e Insigne, segnali importanti soprattutto in vista dell'estate che verrà. Il tecnico è soddisfatto della prestazione e vede margini di miglioramento in questo gruppo in crescita costante e in grado anche di battere la Juve: "Sono soddisfatto perché abbiamo giocato due partite ottime contro la squadra che sta dominando il campionato, li abbiamo messi sotto in entrambe le occasioni e abbiamo dimostrato che ci stiamo avvicinando sempre di più a loro. Per di più stasera avevamo in campo 7 giocatori nati dopo il '90, loro soltanto due, e questo è un ottimo segnale perché vuol dire che a lungo termine possiamo fare ottime cose. Credo che stiamo costruendo qualcosa di importante, non sono d'accordo con chi parla di una squadra che non vince nulla perché ritengo questo percorso parte di un processo di crescita. Non è vero che solo chi vince resta negli almanacchi, sono 40 anni che si parla dell'Olanda di Crujff, che però non ha vinto niente. Questo qualcosa vorrà dire..."

Il turnover e il mancato fair-play: ecco le parole di Sarri in sala stampa

A fine partita si chiede a Sarri il perché della rinuncia a due dei migliori in campo di domenica sera, e il mister risponde così: "Ho rinunciato ad Albiol e Mertens perché è normale che in questa fase della stagione ci sia bisogno di tirare un po' il fiato; Albiol adesso fra i difensori è quello che ne ha più necessità, Dries gioca molto sull'esplosività e la brillantezza quindi va dosato. Milik secondo me ha giocato una buona partita, stava anche crescendo. Rientra nella normale esigenza di non far giocare sempre gli stessi, anche perché poi altrimenti ci si lamenta che si cambia troppo poco". In conclusione gli si chiede di rispondere alle critiche dopo il pallone non restituito alla Juventus nei minuti di recupero e lui risponde così: "Non vedo perché fare un gesto di fair-play contro una squadra che da 25 minuti stava perdendo tempo alla minima occasione. Loro perdevano tempo, noi non ne avevamo da perdere e quindi abbiamo deciso per una volta di non restituire la palla. Non accetto lezioni di sportività, siamo una squadra che fa pochissimi falli, molti meno della Juventus, quindi non credo che per un solo episodio ci si possa accusare di non essere sportivi".