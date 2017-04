Napoli-Juventus, De Laurentiis: "Siamo stati superiori, come domenica"

05/04/2017 22:55

NAPOLI JUVENTUS COPPA ITALIA DE LAURENTIIS / Napoli come la Roma: vince ma non raggiunge la finale. In virtù del risultato complessivo dei 180 minuti a volare in finale di Coppa Italia è la Juventus. Al termine della sfida del 'San Paolo', il patron azzurro Aurelio De Laurentiis ha dichiarato: "Mi aspettavo che il Napoli giocasse meglio della Juventus come era già successo domenica. Questo è accaduto, quindi sono un uomo felice. L'ingresso di Mertens ha cambiato la partita? No, si sentiva la nostra superiorità in campo perché c'era il cuore. La squadra del Napoli ha cuore e soprattutto ha un allenatore che non è un catenacciaro ma è un signore del calcio vero".

Il numero uno partenpeo ha poi postato sul proprio profilo di 'Twitter': "Un grande Napoli, una squadra che gioca un calcio splendido grazie ai suoi ragazzi e al suo allenatore ! Bravi, sono orgoglioso di voi!".

D.G.