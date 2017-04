Napoli-Juventus, Barzagli: "Si parla sempre di noi. Nessuna negatività"

05/04/2017 22:46

NAPOLI JUVENTUS BARZAGLI / Al fischio finale di Napoli-Juventus ha parlato Andrea Barzagli. Il difensore ha commentato il ko del 'San Paolo', che ha comunque qualificato la squadra bianconera: "Abbiamo rischiato, a Napoli non puoi staccare e fai fatica - ammette ai microfoni di 'Rai Sport' il calciatore - Il match di oggi era più in mano rispetto a quello di domenica. Higuain? Fa parte del gioco essere fischiati, è un grande bomber. L'importante è che giochi per noi e che segni per noi (sorride, ndr.). Non c'è negatività intorno a noi. Della Juventus parlano sempre ma noi lasciamo tutto fuori. Stiamo facendo una grande stagione".

M.S.