Coppa Italia, Napoli-Juventus 3-2: super Higuain! Bianconeri ko ma in finale!

Martin Sartorio ( Twitter: @SartorioMartin)

05/04/2017 22:40

COPPA ITALIA NAPOLI JUVENTUS HIGUAIN / Sarà Lazio-Juventus la finale di Coppa Italia 2017. I bianconeri di Massimiliano Allegri hanno raggiunto i biancocelesti nonostante la sconfitta contro il Napoli. I campioni d'Italia sono stati battuti 3 a 2 al 'San Paolo' dagli azzurri con le reti di Hamsik, Mertens e Insigne.

Forte del 3 a 1 dell'andata, la Juventus ha così passato il turno grazie alla splendida doppietta di Gonzalo Higuain. L'argentino ha punito la sua ex squadra con un gol per tempo. Il primo con la complicità di Reina, il secondo sfruttando un assist di Cuadrado.

Il Napoli ci ha provato fino alla fine e l'entrata in campo di Mertens ha certamente fatto credere al pubblico ad una clamorosa rimonta. Sul 2 a 1 per i bianconeri, il belga ha pareggiato i conti sfruttando una clamorosa papera di Neto, che ha lisciato la palla spalancandogli la porta. Insigne ha poi battuto il brasiliano in seguito ad un'azione manovrata dei suoi. Lo sforzo finale della squadra di Sarri, però, non è bastato per centrare la qualificazione. La finale di Coppa Italia sarà Lazio-Juventus.

Napoli-Juventus 3-2: 32' e 59' Higuain (J), 53' Hamsik, 61' Mertens, 67' Insigne