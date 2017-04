Empoli, Thiam: "Con la Roma era rigore netto! Ora non possiamo più sbagliare"

06/04/2017 06:14

EMPOLI THIAM SERIE A ROMA / Sette sconfitte di fila hanno fatto tornare gli incubi all'Empoli. Ora la 'zona rossa' dista appena 5 lunghezze e bisogna tornare assolutamente a fare punti per centrare la salvezza. Lo sa bene anche il giovane Mame Thiam nell'intervista concessa a 'La Nazione': "Mi spiace molto per quanto accaduto domenica, il rigore era netto e forse c'era anche l'espulsione del portiere. Io ero in posizione regolare. Non so se avrebbe cambiato il senso della gara, di certo sarebbe stata una grande occasione per noi.

Stiamo attraversando un momento difficile e siamo dispiaciuti. Le scelte del mister le accetto sempre volentieri perché sono per il bene della squadra. Sto lavorando per farmi trovare pronto e sono contento di aver trovato spazio nelle ultime due occasioni. Quella contro il Pescara sarà una gara importantissima anche se non credo che si decida niente, è troppo presto. Per noi sarà fondamentale fare punti, sappiamo di non poter più sbagliare".

D.G.