Liga, Morata-show stende il Leganes. Bene Osasuna e Malaga

05/04/2017 23:50

LIGA RISULTATI 30A GIORNATA / Dopo lo show del Barcellona contro il Siviglia, in serata si sono giocati altri quattro match della 30a giornata della Liga. Tre vittorie esterne, di cui due di misura, e un pari a reti bianche. Sfida ricca di gol, invece, nell'altro successo in trasferta: quello del Real Madrid sul Leganes. I 'Blancos' si sono imposti per 4-2 con Morata autentico mattatore del match: tripletta per l'ex Juventus, con l'acuto di James Rodriguez a completare il tabellino. Di Gabriel e Neves le marcature per i padroni di casa. Con questi tre punti gli uomini di Zidane si riportano a +2 sul Barcellona, ma hanno ancora una gara da recuperare.

Barcelona-Siviglia 3-0: 25’ Suarez, 28’ e 33’ Messi

Alaves-Osasuna 0-1: 88’ Berenguer

Deportivo La Coruna-Granada 0-0

Sporting Gijon-Malaga 0-1: 40’ Ramirez

Leganes-Real Madrid 2-4: 15’ J.Rodriguez (R), 18’ e 23’ Morata (R), 32’ Gabriel (L), 34’ L.Neves (L), 48' Morata (R)

CLASSIFICA: Real Madrid 71 punti, Barcellona 69, Atletico Madrid 61, Siviglia 58, Villarreal 51, A.Bilbao 50, Real Sociedad 49, Eibar 44, Espanyol 43, Celta Vigo 41, Alaves 40, Las Palmas 35, Valencia 33, Real Betis 31, Malaga 30, Deportivo La Coruna 28, Leganes 27, S.Gijon 22, Granada 20, Osasuna 14.

D.G.