Napoli-Juventus, papera di Neto: i social si scatenano

05/04/2017 22:15

NAPOLI JUVENTUS NETO PAPERA / Papera clamorosa di Neto. Il portiere della Juventus ha lisciato il pallone, servitogli dalla sinistra, spalancando così la porta a Mertens, che tutto solo non ha sbagliato. A molti l'errore del brasiliano ha ricordato quello di domenica scorsa di Donnarumma. Sui social non sono mancati i commenti su Neto, preso di mira come era facile aspettarsi. Ecco alcuni tweets:

Chissà se @SkySport parlerà della papera di Neto o ci racconterà ancora di Paperumma — Adam23 (@AdamSic58) 5 aprile 2017

Papera di Neto, non sappiamo più come aiutarti, @ADeLaurentiis — Beppe Marotta (@MercatoMarotta) 5 aprile 2017

Neto ha paura che donnarumma gli rubi il dopo buffon e si adegua — Don Bastiano (@DonBastiano4) 5 aprile 2017

Se il Napoli si qualifica, suggerirei a Neto di fare la doccia lontano da Cuadrado... #NapoliJuve — El Bombonero (@vincenzo_celso) 5 aprile 2017

Vorrei che martedì sera Neto fosse titolare #jvtblive — Andrea Jack Torassa (@Mr_Torax) 5 aprile 2017