Calciomercato Fiorentina, Sanchez: "Ho preso una decisione sul futuro. Sousa invece..."

05/04/2017 22:24

CALCIOMERCATO FIORENTINA SANCHEZ / Sbarcato a Firenze questa estate dall'Aston Villa in prestito con diritto di riscatto, Carlos Sanchez ha le idee chiarissime sul proprio futuro: "Il riscatto credo che si farà - ha esordito il centrocampista della Fiorentina a 'Radio Bruno - Io sono contento di questo. Ho preso una decisione certa, questo è quello che conta. A me va bene questo, così come alla mia famiglia".

Il colombiano ha poi detto la sua sul futuro di Paulo Sousa: "Non ho idea di quello che sarà. Vedo però un allenatore al 100% con noi, fa tutto per mettere la squadra nelle condizioni di vincere. Questo è quello che conta, poi il futuro vedremo cosa sarà".

D.G.