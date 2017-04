Manchester United, l'umiltà di Ibra: "Sono un leone, non potete paragonarmi agli umani!"

05/04/2017 21:35

MANCHESTER UNITED IBRAHIMOVIC / "Sono un leone. E se vieni in mezzo a leoni dovresti aspettarti di essere attaccato. Se sei un gatto fuggirai, ma se sei un leone puoi restare tra gli altri leoni”. Si apre così l’intervista che Zlatan Ibrahimovic ha concesso a 'BT Sports': una lunga chiacchierata dove non ha nascosto la delusione per la classifica del Manchester United. "Ci sono altri leoni in squadra? La classifica parla chiaro: la squadra è dove è perché è quello che è… Non ricordo nemmeno l'ultima volta che non ho vinto lo scudetto".

Poi l'attaccante svedese ha sfoderato un'altra delle sue ormai note perle di umiltà: "Chi tra gli attaccanti della Premier ha il mio stesso potenziale? Mi piacciono gli attaccanti che fanno la differenza: Lukaku è forte, ha fisico e segna molto, Agüero anche ha molta qualità. Non ho detto me stesso? I leoni non si paragonano con gli umani!".

D.G.