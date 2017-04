Napoli-Juventus, Higuain gela il 'San Paolo': ecco la sua esultanza

05/04/2017 21:28

NAPOLI JUVENTUS HIGUAIN / Gonzalo Higuain era certamente il calciatore più atteso al 'San Paolo'. L'attaccante argentino della Juventus ha vissuto il pre-gara con un po' di nervosismo. L'ex Napoli è stato l'ultimo a lasciare il campo dopo il riscaldamento, indicando la tribuna. Ha fatto cenno ai tifosi di sentire i loro cori, per poi indicare per tre volte la tribuna. Possibile il riferimento a De Laurentiis, spesso indicato come uno dei responsabili del suo addio.

Al 32', poi, è arrivato il gol di Gonzalo Higuain, che ha ancora una volta indicato gli spalti, stavolta in maniera più rabbiosa.

M.S.