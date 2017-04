Real Madrid, due top club pensano a Pepe

05/04/2017 21:22

CALCIOMERCATO REAL MADRID PEPE PSG MANCHESTER CITY / Pepe si allontana dalla Cina. Il suo futuro, quindi, potrebbe essere ancora in Europa e probabilmente in qualche top club visto che a giugno si svincolerà a parametro zero dal Real Madrid. Come mette in evidenza 'Marca', sull'esperto difensore portoghese si registrano gli interessamenti di Paris Saint-Germain e Manchester City, entrambe alla ricerca di rinforzi per il reparto arretrato.

D.G.