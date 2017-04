Calciomercato Juventus, sfida all'Inter per Fabinho

05/04/2017 21:14

CALCIOMERCATO JUVENTUS FABINHO MONACO / Nome nuovo per il centrocampo. La Juventus - secondo quanto riportato da 'Le10sport.com' - starebbe pensando seriamente di portare in Italia Fabinho. I bianconeri avrebbero già aperto una trattativa con il Monaco, proprietario del cartellino del calciatore, che tanto bene sta facendo in questa stagione.

Fabinho nei giorni scorsi è stato accostato anche all'Inter di Stefano Pioli. L'affare - secondo il portale francese - potrebbe andare in porto per circa 30-40 milioni di euro.

M.S.