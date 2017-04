Calciomercato Napoli, Garcia a caccia di una punta: Milik in cima alla lista

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

CALCIOMERCATO NAPOLI MILIK MARSIGLIA / Il Napoli di Maurizio Sarri ha dimostrato di poter fare a meno di un bomber di razza come Gonzalo Higuain. Il gruppo azzurro, soprattutto in questa stagione, ha fatto del gioco la propria arma principale, non potendo ricorrere nei momenti di criticità ai colpi di genio dell'ex Real Madrid.

Il trasferimento alla Juventus ha fatto discutere e le polemiche nella piazza partenopea ancora non si placano, soprattutto in questi giorni, caratterizzati dalla doppia sfida tra azzurri e bianconeri. Nello scorso calciomercato estivo Giuntoli è riuscito ad aggiungere alla rosa di Sarri Arek Milik. L'ex Ajax si è subito messo in mostra, con un'ottima capacità di dialogo al di fuori dell'area di rigore con i compagni di squadra, Mertens su tutti.

Sarri ha dovuto però farne a meno a causa di un infortunio in Nazionale, che lo ha restituito a Sarri nel 2017. Ora Milik è tornato al 100% della forma, pronto a concludere al meglio la stagione con la maglia del Napoli.

Calciomercato Napoli, Milik nel mirino del Marsiglia di Garcia

All'addio di Manolo Gabbiadini il Napoli ha risposto con l'arrivo di Pavoletti che, anche a causa di una condizione non eccellente, ha trovato poco spazio in una squadra già ben collaudata. Il vero test per l'ex Genoa ci sarà nella prossima stagione, dopo il ritiro di Dimaro, dove ci sarà anche Duvan Zapata, altro contendente per un ruolo da protagonista nel gruppo di Sarri, anche se una cessione non è da escludere.

Stando alle ultime news sul mercato Napoli invece il Marsiglia tenterà di impedire a Milik di presentarsi al ritiro, regalandolo come rinforzo a Garcia. Il club francese ha bisogno di maggior peso in avanti e la punta polacca pare in cima alla lista. Ad oggi però non pare esserci alcuno spiraglio per un'operazione del genere, con il Napoli che non ha ancora potuto godere del tutto delle qualità di Milik e, dato l'investimento effettuato, ha dimostrato di voler puntare su di lui per il futuro.