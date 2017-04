Napoli-Juventus, fischi per Higuain e un 'gioco' particolare... ecco la risposta del Pipita!

Dall'inviato al San Paolo Antonio Papa (Twitter @antoniopapapapa)

05/04/2017 20:32

NAPOLI JUVENTUS FISCHI HIGUAIN / Neanche lo 'sfogo' di una partita giocata appena tre giorni fa ha frenato i tifosi del Napoli, accorsi in massa al San Paolo per assistere a questo rematch contro la Juventus, forti anche della promozione 2x1 proposta dalla società in occasione dell'impegno ravvicinato. Il pubblico è estremamente carico e fa sentire, forte, tutta l'ostilità nei confronti di una società rivale ovunque: in campionato, in coppa e anche in sede di calciomercato.

Napoli-Juventus, l'accoglienza del San Paolo ai bianconeri e a Higuain

A poco meno di un'ora dall'inizio della partita, poco dopo aver appreso le news Napoli in merito alla formazione ufficiale schierata da Sarri, le squadre sono scese in campo per effettuare il riscaldamento, e subito una scarica di fischi ha accolto i calciatori della Juventus. Dopo più di mezz'ora il pubblico, ad ondate, continuava a riservare cori, fischi e insulti agli juventini che si stavano allenando. Attenzioni 'particolari', neanche a dirlo, arrivavano all'indirizzo di Gonzalo Higuain, che ogni qual volta toccava palla veniva accompagnato con un "oooh" che al momento del calcio si trasformava in parole non proprio dolcissime. Ad ogni errore partivano fischi assordanti provenienti dai Distinti e dalla Curva A, che si trova proprio a pochi metri dalle conclusioni nella porta di Neto. Insomma, non accenna a placarsi la contestazione nei confronti dell'ex idolo di casa, che anche stasera vivrà una partita non proprio serena. Al termine del riscaldamento, prima di uscire dal campo, l'argentino ha riservato un applauso polemico alla sua ex curva: in quel momento lo stadio è esploso e lo ha accompagnato con una bordata assordante di fischi, bissata poi al momento della lettura delle formazioni.