Barcellona, show di Messi con il Siviglia. E Suarez segna in rovesciata

05/04/2017 20:36

NEWS BARCELLONA/ I calciatori della Juventus, per fortuna, non stanno guardando la sfida tra Barcellona e Siviglia perché impegnati al 'San Paolo' contro il Napoli. Se fossero stati davanti alla tv, avrebbero visto una squadra spietata. Lo score alla fine del primo tempo è di 3-0 per i blaugrana, capaci di segnare tre reti in otto minuti. La prima, quella di Suarez, è una rovesciata stupenda, uno dei marchi di fabbrica dell'uruguayano. In seguito, Messi ha messo in ghiacciaia la partita con una doppietta. Il messaggio del Barcellona alla Juventus è chiaro: per la sfida di Champions League, i ragazzi di Luis Enrique arriveranno prontissimi.

S.F.