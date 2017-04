Calciomercato Juventu, il Psg ne vende 4: c'è anche Matuidi

05/04/2017 20:26

CALCIOMERCATO JUVENTUS PSG MATUIDI BEN ARFA / Il Paris Saint-Germain programma il calciomercato in vista della prossima stagione. La squadra francese è pronta a far partire diversi calciatori per dar vita ad una vera e propria rivoluzione. Tra quelli che dovrebbero lasciare la Ligue 1 - secondo quanto riportato da 'RMC' - ci sare Blaise Matuidi finito da tempo nel mirino della Juventus.

Gli altri, che non rientrano nei piani del club sarebbero Gregorz Krychowiak, Hatem Ben Arfa e Lucas Moura.

M.S.