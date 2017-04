Calciomercato Fiorentina, sirene turche per Kalinic

05/04/2017 20:15

CALCIOMERCATO FIORENTINA KALINIC / Sarà un'estate calda quella di Nikola Kalinic. L'attaccante croato in inverno è stato ad un passo dal lasciare la Fiorentina. Il bomber ha però resistito alle sirene cinesi, preferendo rimare a Firenze. Le cose in estate potrebbero cambiare. Kalinic adesso - secondo quanto riportato da 'FutbolArena' - sarebbe finito nel mirino del Galatasaray. A volere il calciatore è il connazionale, Igor Tudor, tecnico dei turchi. Difficile però che questa trattativa possa andare in porto. Premier e Bundesliga restano sempre alla finestra per il centravanti.

M.S.