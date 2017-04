Calciomercato Roma, De Rossi: "Amo Conte". Lo segue al Chelsea?

05/04/2017 20:15

CALCIOMERCATO ROMA/ Daniele De Rossi al Chelsea? Sembrerebbe fantasia di calciomercato, ma neanche più di tanto. I due si stimano, pubblicamente e non. La scintilla è scattata nel bienno in cui l'ex allenatore della Juventus ha guidato la Nazionale italia. Da ct, Conte ha prima preferito altri giocatori a De Rossi (vedi Verratti e Marchisio) per poi fare di lui il faro del suo centrocampo agli Europei, quando il reparto azzurro era rimasto senza una guida. In Francia, il legame tra De Rossi e Conte si è cementato. E con il vice-capitano giallorosso in scadenza di contratto, sembrerebbe normale pensare ad un suo possibile approdo al Chelsea.

Calciomercato Roma, De Rossi al Chelsea?

In tante interviste, De Rossi non ha nascosto tutta la sua ammirazione per Conte. In quella rilasciata alla rivista 'Undici' di questa settimana, non è stato da meno: "Conte mi ha folgorato. Io amo le persone dirette. Amo chi dice la verità. Tatticamente è un mostro. È un animale da campo. Non è facile essere un suo giocatore, ma è bello esserlo". Una vera e propria dichiarazione d'amore nei confronte del manager dei 'Blues'. De Rossi via a fine stagione sarebbe un colpo di scena per il calciomercato Roma, ma il suo contratto scade a giugno e la società dovrà mandargli dei segnali. Altrimenti, dopo tanti anni, potrebbe finalmente calcare i campi della Premier League.

S.F.