Napoli-Juventus, formazioni ufficiali: quante sorprese!

NAPOLI JUVENTUS FORMAZIONI UFFICIALI - Diverse sorpresa negli schieramenti in campo di Napoli e Juventus per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Sarri in attacco rilancia dal 1' Milik con Mertens almeno inizialmente in panchina, mentre in difesa ci sarà Chiriches e non Albiol. Allegri invece consegna una maglia da titolare a Rincon in mediana per l'acciaccato Pjanic, con Benatia al centro della difesa e Sturaro al posto dell'infortunato Mandzukic sulla trequarti.

FORMAZIONI UFFICIALI:

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Chiriches, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejon, Milik, Insigne. All.: Sarri.

Juventus (4-2-3-1): Neto; Dani Alves, Bonucci, Benatia, Alex Sandro; Rincon, Khedira; Cuadrado, Dybala, Sturaro; Manduzkic. All.: Allegri.

