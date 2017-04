05/04/2017 19:12

UDINESE THEREAU - Sorride Delneri. E' tornato infatti ad allenarsi in gruppo Cyril Thereau, che per infortunio aveva saltato l'ultimo match contro il Torino. A meno di nuovi problemi fisici, il francese ex Chievo si candida per una maglia da titolare nella sfida di domenica alla 'Dacia Arena' con il Genoa.



G.M.