06/04/2017 05:00

ASTON VILLA SEFEROVIC EINTRACHT / Non una stagione esaltante per Seferovic all'Eintracht, avendo siglato soltanto quattro reti. Il suo contratto è in scadenza ma ha un'opzione per un rinnovo annuale. Stando a quanto riportato dal 'Daily Mail' però il suo futuro potrebbe essere in Premier League. L'Aston Villa infatti starebbe pensando di sferrare un attacco e convincerlo a unirsi alla propria rosa.

L.I.