Napoli, agente Immobile: "Sarebbe servito l'anno scorso. C'è solo Insigne..."

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

05/04/2017 18:39

CALCIOMERCATO NAPOLI IMMOBILE / La scorsa estate si è molto parlato delle chance di veder giocare Ciro Immobile con la maglia del Napoli. Il club azzurro infatti ha dovuto fare i conti con l'addio di Gonzalo Higuain, trasferitosi a Torino per vincere con la maglia della Juventus. Una perdita importante, che ha lasciato i tifosi decisamente delusi. Sostituire l'argentino era un compito arduo, con Giuntoli e De Laurentiis che hanno poi deciso di puntare tutto su Milik nel passato mercato Napoli.

L'ex punta dell'Ajax si è inserito fin da subito, portando nuovamente Gabbiadini a ricoprire il ruolo di riserva. L'intesa di Milik con Mertens in particolare ha fatto ben sperare i tifosi, che hanno poi dovuto patire mesi senza vederlo segnare. L'infortunio in Nazionale è ora un ricordo e stasera potrebbe giocare dal primo minuto in Coppa Italia contro la Juventus.

Vedere Immobile al Napoli però avrebbe reso grande parte della tifoseria entusiasta. Un nuovo napoletano al fianco di Insigne, col quale ha sempre dimostrato d'avere un grande affiatamento. In merito però soltanto voci e mai nessuna trattativa concreta, con l'ex Torino che ha poi deciso di accettare l'offerta della Lazio, ora alle spalle proprio del Napoli in classifica.

Calciomercato Napoli, agente di Immobile: "Vorrei gli azzurri in finale"

In merito alla possibilità di vedere Immobile giocare al 'San Paolo' si è espresso il suo agente Marco Sommella, intervenuto a 'Radio Crc'. Ecco quanto evidenziato da Calciomercato.it: "Forse un calciatore come Ciro sarebbe servito al Napoli già lo scorso anno, quando divenne campione d'inverno. Visto l'attacco azzurro però non c'è da lamentarsi. I napoletani sono molto sensibili alla maglia azzurra. Se però soltanto Insigne gioca nel Napoli, un motivo ci sarà".

INZAGHI - "E' un grande allenatore e di certo farà una bella carriera. Riesce a leggere la partita, preparandola bene. Ieri con la Roma non era facile, con i giallorossii che hanno iniziato a picchiare da subito".

FINALE - "Mi auguro di vedere Lazio e Napoli in finale. Vorrei però vedere gli azzurri godersi la festa in un contesto differente rispetto a quanto successo nella finale caratterizzata dalla morte di Ciro Esposito".