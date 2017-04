Calciomercato Sampdoria, Pradè: "Torreira deve restare, il contratto sarà rivisto"

05/04/2017 18:31

CALCIOMERCATO SAMPDORIA PRADE' / Daniele Pradè, responsabile dell'area tecnica della Sampdoria, intervenuto a 'Tele Nord' ha parlato del calciomercato, soffermandosi anche sulle posizioni di Torreira e Giampaolo.

Sul tecnico, il dirigente blucerchiato ha spiegato: "Lo abbiamo sempre apprezzato e tutelato, mai messo in discussione. Ha trovato nuove certezze tramite il lavoro, dimostrando che questa squadra può vincere con chiunque".

Sul centrocampista, invece, Pradè è chiaro: "Deve rimanere alla Sampdoria, sarebbe importante per la sua maturazione. Il suo contratto sarà rivisto ma non c'è fretta: affronteremo questo argomento tranquillamente a fine stagione". Su Torreira è sempre vigile il Siviglia e si attendono le mosse di Milan e Roma, come rivelato da Calciomercato.it.

Infine sul mercato in entrata: "Borna Sosa e Driussi sono giocatori che interessano ma non c'è nessuna trattativa in corso al momento".

B.D.S.