Calciomercato Inter, Pradè: "Schick resta alla Sampdoria al 99%"

05/04/2017 18:12

CALCIOMERCATO INTER SCHICK / Patrik Schick è una delle rivelazioni della stagione in corso: nonostante sia partito spesso dalla panchina, l'attaccante della Sampdoria è riuscito a realizzare otto reti e accedere su di lui i riflettori delle grandi, con l'Inter in testa. Per i nerazzurri e le altre pretendenti, però, sembrano esserci poche possibilità di prendere in estate il 21enne, almeno stando a quando dichiarato a 'Tele Nord' dal responsabile dell'area tecnica della Sampdoria, Daniele Pradè: "Crediamo che Genova sia l'ambiente ideale per la crescita di Patrik, restare con noi non può che fargli bene. Rimarrà al 99%, la cifra della clausola può anche essere aumentata".

B.D.S.