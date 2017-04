Calciomercato, è sfida Napoli-Juventus per Favilli

05/04/2017 18:06

CALCIOMERCATO NAPOLI FAVILLI JUVENTUS / Continua l'interesse del Napoli per i giovani di talento, italiani e stranieri. Sul fronte nostrano, stando a quanto riportato da 'Radio Crc', nel mirino di Giuntoli sarebbe finito Andrea Favilli, attaccante classe '97 dell'Ascoli, anche se di proprietà del Livorno. Di recente la punta è stata anche convocata in Under 21, con il Napoli che vorrebbe aggiungerlo alla lista di giovani promettenti già in rosa. A 19 anni dovrà ancora maturare ma, con 24 presenze in serie B, 7 reti e 2 assist, è pronto per vedere cadere su di sé le luci del calciomercato.

Non solo Giuntoli ha però mostrato il proprio interesse in merito. Il direttore sportivo azzurro dovrà infatti scendere in campo contro Marotta, che vorrebbe riportare Favilli a casa, essendo cresciuto nel vivaio della Juventus.

L.I.