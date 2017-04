Calciomercato Roma, torna di moda Franco Vazquez?

Alessio Lento (@lentuzzo)

05/04/2017 18:07

CALCIOMERCATO ROMA VAZQUEZ - La Roma, dopo l'eliminazione nella semifinale di Coppa Italia contro i 'cugini' della Lazio, deve guardare al campionato, ultimo obiettivo stagionale per i giallorossi dopo l'addio anche all'Europa League. La Juventus è distante sei punti con lo scontro diretto in programma allo stadio 'Olimpico'. Da come finirà la stagione, dipenderà il futuro della guida tecnica del club di James Pallotta. L'attuale allenatore dei capitolini, Luciano Spalletti, ha ribadito a più riprese l'intenzione di lasciare la Roma in caso di mancata conquista di un trofeo. E per il calciomercato Roma sono molti i nomi che circolano per la sua sostituzione: da Montella a Mancini passando per Di Francesco e Emery. A scegliere, in caso di addio di Spalletti, il nuovo tecnico sarà con ogni probabilità Monchi, che ha appena detto addio al Siviglia e potrebbe diventare il direttore sportivo della Roma. Ma l'arrivo del dirigente spagnolo potrebbe portare in dote anche un calciatore.

Calciomercato Roma, Monchi porta Vazquez?

Franco Vazquez è passato dal Palermo al Siviglia nel corso dell'estate scorsa per 15 milioni di euro circa, fortemente voluto in Spagna da Jorge Sampaoli e Monchi. Trentadue le presenze stagionali del 'Mudo', condite da quattro gol e tre assist. Un nome che, in chiave calciomercato, circola in orbita Roma da anni, con l'ex direttore sportivo Sabatini innamorato calcisticamente del 28enne trequartista argentino, naturalizzato italiano. Che possa tornare di moda con l'approdo di Monchi sulla sponda giallorossa del Tevere? Non sarà semplice strapparlo a Sampaoli, ma gli spifferi che arrivano dalla stampa spagnola potrebbero diventare qualcosa di più nei prossimi mesi. Staremo a vedere, molto dipenderà da chi sarà l'allenatore della Roma nella prossima stagione.