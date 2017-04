05/04/2017 17:44

CALCIOMERCATO JUVENTUS TAVARES / La Juventus prova un colpo 'alla Pogba': come si legge su 'A Bola', i bianconeri hanno messo gli occhi su Jair Tavares, 16enne esterno offensivo del Benfica. Il baby calciatore non ha ancora un contratto professionistico con il club lusitano e per questo potrebbe anche essere prelevato a parametro zero.

B.D.S.