Juventus, Pecoraro: "Intercettazione Agnelli è un'interpretazione"

05/04/2017 17:24

JUVENTUS PECORARO AGNELLI / Parlando nel corso dell'audizione in Commissione Antimafia, il Procuratore federale Giuseppe Pecoraro ha affermato: "L'intercettazione di cui si è parlato l'altra volta, su cui sono state dette tante cose, è un'interpretazione che è stata data. Noi abbiamo dato una certa interpretazione". Pecoraro poi continua: "Probabilmente era del pm quella frase. Anzi, da una lettura migliore la attribuisco al pubblico ministero". In un passaggio successivo, il procuratore si dice "convinto da una serie di dati che l'incontro tra Agnelli e Dominello c'è stato".

Pecoraro poi spiega i motivi che hanno portato al deferimento del presidente della Juventus: "L'articolo 12 del Codice di giustizia sportiva dice che non è possibile il bagarinaggio, è un articolo preciso. Della gestione dei biglietti era a conoscenza anche Agnelli. La responsabilità è in primo luogo del presidente della società che era consapevole o comunque non ha vigilato sulla gestione dei biglietti. C'è una responsabilità diretta e una indiretta per essere rappresentante legale della società. A noi interessa la condotta antisportiva e di slealtà, questo concetto è nel Codice sportivo: un dirigente non può avere un certo tipo di comportamento".

B.D.S.