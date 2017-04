Calciomercato, il Levante sfida l'Athletic Bilbao per Berenguer

06/04/2017 03:17

LEVANTE BERENGUER ATHLETIC - L'Osasuna è desolatamente ultimo in classifica e manca davvero solo la matematica per certificare la retrocessione del club nella Segunda Liga spagnola. E i giocatori migliori della squadra si preparano a cambiare aria. E' il caso, tra gli altri, di Alex Berenguer: il 21enne estroso calciatore d'attacco è al centro di una vera e propria asta. Oltre all'Athletic Bilbao, riporta 'Super Deporte' anche il Levante si sta muovendo in vista della prossima stagione, in attesa dell'aritmetica promozione nella Liga.

A.L.