DIRETTA - Napoli-Juventus, il pre-partita LIVE: le ultime di formazione

05/04/2017 17:12

NAPOLI JUVENTUS PRE-PARTITA FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO ORE 17.20 - Juventus pronta a raggiungere il 'San Paolo'. Scelto un nuovo percorso per il bus, che resta segreto.

Napoli-Juventus, atto secondo: dopo il pareggio in campionato, le due formazioni si affrontano a distanza di tre giorni nella semifinale di ritorno di coppa Italia. Si parte dal 3-1 con il quale la formazione di Allegri si è imposta all'andata allo 'Juventus Stadium'. Per Sarri l'obiettivo è recuperare lo svantaggio e provare a raggiungere la Lazio nella finale della competizione per non finire la stagione a 'zero titoli'. Per farlo il tecnico spera di recupare in extremis Reina, ancora alle prese con il problema muscolare che lo sta tormentando da ormai due settimane. Per il resto ballotaggio Milik- Mertens in avanti con il polacco favorito.

Nella Juventus, fuori Mandzukic - neanche convocato - possibile qualche sorpresa di formazione: in porta ci sarà Neto, mentre Benatia potrebbe prendere il posto di Chiellini al fianco di Bonucci. In attacco riecco Dybala che riprende il posto al fianco di Higuain.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-JUVENTUS

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri.

JUVENTUS (4-2-3-1): Neto; Dani Alves, Bonucci, Benatia, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Sturaro; Higuain. All. Allegri

B.D.S.