Ascoli, stagione finita per Felicioli?

Matteo Fantozzi

05/04/2017 16:53

ASCOLI FELICIOLI / Arrivano brutte notizie dall'infermeria per l'Ascoli, che perde per infortunio Gian Filippo Felicioli. Il difensore ha riportato, infatti, in allenamento un trauma contusivo alla spalla che ha costretto la società a sottoporlo ad esami strumentali. Un duro colpo per uno dei protagonisti delle news Serie B.

Ascoli, Felicioli stop: chiude qui la stagione?

Felicioli ha riportato una frattura trochite omerale e glenea, accusando anche una lieve scomposizione della spalla destra. Un problema fisico che lo costringerà a rimanere fermo col tutore per circa un mese: tornarà in campo dopo altri 30 giorni di riabilitazione.



E' un duro ko per Alfredo Aglietti che lo aveva utilizzato con continuità, facendolo scendere in campo per ben ventuno volte in questa stagione. Il difensore aveva risposto alla grande, segnando anche due reti. Alto 180 centimetri, Felicioli è un duttile terzino sinistro, dal passo del centrocampista. Ha già debuttato nell'Under 20 e presto potrebbe fare un salto anche in Nazionale.

Gian Filippo Felicioli era arrivato in prestito nel calciomercato dell'estate scorsa dal Milan. Ha subito dimostrato di essere un calciatore di ottimo livello, pronto per il giocare in Serie A, nonostante la giovane età (classe1997). Pertanto nella prossima stagione potrebbe essere girato in prestito a un club di massima categoria per proseguire il suo percorso di crescita.