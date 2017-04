Porto, la conferma di Lady Casillas: resta ai 'Dragoes'

05/04/2017 17:03

CALCIOMERCATO PORTO CASILLAS MARSIGLIA / Sembrava fatta per l'approdo di Casillas al Marsiglia nella prossima stagione. Invece, il portiere spagnolo sembra destinato a rimanere al Porto. La conferma arriva dalla sua compagna Sara Carbonero. La popolare giornalista spagnola, in un'intervista a 'Radioset', ha smentito le voci che vorrebbero l'estremo difensore verso la Francia. "Non lo vedo al Marsiglia, lui vuole restare in Portogallo. Aveva due anni di contratto e un'opzione per il terzo". Opzione già scattata al raggiungimento delle 30 presenze ufficiali in stagione.

N.L.C.