Calciomercato Roma, De Rossi: "Farei di tutto per trattenere Spalletti"

05/04/2017 16:39

CALCIOMERCATO ROMA DE ROSSI SPALLETTI / In un'intervista alla rivista 'Undici' in edicola dal 16 aprile, Daniele De Rossi si sofferma sul calciomercato Roma, toccando due argomenti centrali: il futuro suo e quello di Luciano Spalletti. Due nodi importanti per il prossimo calciomercato giallorosso, che il centrocampista analizza con franchezza: "Io sto bene, sono felice. Da un anno ho ripreso a sentirmi un calciatore fino in fondo. Un calciatore di alto livello". Sulla questione rinnovo, il discorso è ancora da aprire: "E' una cosa che prima o poi dovrò affrontare con la società. Ma non ci penso. Voglio continuare a giocare ancora un po'".

Magari con la maglia della Roma, come ha scelto di fare per tutta la carriera: "Ho fatto sempre scelte consapevoli, anche se qualcuno le può considerare incoscienti. Ero conscio del fatto che erano scelte professionalmente "sbagliate". Io avevo proprio bisogno di giocare con la Roma. Vivere senza Roma sarebbe stata una cosa che mi avrebbe fatto più male del non aver vissuto un Real Madrid-Barcellona, o di non aver calcato gli stadi inglesi più belli, di non aver vinto determinate cose".

Calciomercato Roma, De Rossi sul futuro di Spalletti

Passo importante dell'intervista è quello relativo all'attuale allenatore della Roma: Luciano Spalletti che a fine stagione potrebbe andare via. "E' stato l'allenatore che mi ha condizionato di più - ha affermato De Rossi - . Ho cominciato a vedere il calcio con gli occhi di questo allenatore. Ed è un bel vedere. Al di là di che cosa farò io, al di là che a volte ha un carattere difficile, la Roma dovrebbe fare di tutto per trattenerlo perché sarà più forte".

B.D.S.