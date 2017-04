Calciomercato Juventus, Neto scende in campo sotto gli occhi del Napoli

Antonio Papa

CALCIOMERCATO JUVENTUS NETO / Stasera scenderà in campo contro il Napoli, ma a partire dalla fine del campionato potrebbe diventare un caso di calciomercato niente male. Stiamo parlando di Norberto Neto, 28enne portiere brasiliano di proprietà della Juventus, che da anni è il vice-Buffon e gioca praticamente solo in Coppa Italia. Al 'San Paolo' sarà ancora lui il titolare, ma potrebbe essere una delle sue ultime apparizioni in maglia bianconera visto che a giugno Neto potrebbe cambiare aria.

Il futuro di Neto: ecco gli scenari di mercato

Massimiliano Allegri in conferenza stampa l'ha confermato: contro il Napoli giocherà Neto e non Buffon. Un tributo necessario a un calciatore che è sempre rimasto in panchina a guardare le spalle al 'Gigi Nazionale', che proprio non vuole saperne di ritirarsi. Ma intanto anche il brasiliano (classe '89) invecchia e il calciomercato Juventus sembra essere indirizzato sempre più a prendere un giovane portiere italiano che viva un anno o due all'ombra del titolare per poi 'rubargli' il posto. A questo punto Neto potrebbe andar via, visto che già qualche mese fa il suo agente aveva espresso insofferenza per le continue panchine e aveva paventato un possibile addio a giugno, se le cose non fossero cambiate. E le cose non sono cambiate, quindi è tutto da capire che ne sarà di Neto. L'ex Fiorentina è arrivato a parametro zero, quindi non si corre il rischio di una minusvalenza. Si era parlato di un possibile scambio con la Lazio per prendere Marchetti, ipotesi difficile vista l'intenzione di puntare su un giovane. Ma per Neto c'è un interesse proprio del Napoli, sempre a caccia del vice-Reina. Assolutamente non da escludere eventuali piste estere. Stasera però potrebbe esserci l'occasione per Giuntoli di vederlo in campo e decidere se puntare su di lui. Occorrerà una bella prestazione per convincere gli azzurri.