Milan, Locatelli: "In Italia si guarda solo all'errore. Non sono mai stato Messi"

05/04/2017 16:37

MILAN LOCATELLI / La filosofia del Milan è sempre ruotata intorno ai giovani di talento, avendo dalla propria uno dei vivai più apprezzati della serie A. Nella particolare condizione in cui la società si ritrova al momento, in attesa di capire quale sarà il proprio futuro, affidarsi ai propri giovani rappresenta forse l'unica mossa saggia, soprattutto se in questo modo si riescono a schierare in campo calciatori come Donnarumma e Locatelli.

L'ostacolo che questi ragazzi si ritrovano ad affrontare è però quello mediatico, ritrovandosi sempre al centro delle ultime news Milan. La grande esposizione ricevuta per il ruolo da titolare conquistato in un club prestigioso come il Milan, porta con sé il peso di amare critiche al momento di una papera, come avvenuto col Pescara a Donnarumma, o di una prestazione negativa. E' quest'ultimo il caso di Locatelli, giovane talento del Milan presente e futuro, che in pochi mesi si è visto dipingere sia come fenomeno che come giocatore sopravvalutato.

Milan, lo sfogo di Locatelli: "Tutti col fucile puntato"

Intervistato da 'RollingStone.it', Locatelli ha commentato l'avventura nella prima squadra del Milan, analizzando le critiche ricevute. Ecco quanto evidenziato da Calciomercato.it: "Credo d'aver realizzato più sogni in questa stagione che in tutta la mia vita. Sono stato catapultato in questo mondo e diciamco he un periodo 'normale' può starci ora. E' qualcosa che capita nella carriera di un giocatore. A ottobre non ero Messi e ora non sono di certo un calciatore da terza categoria. Devo ancora migliorare e dimostrare tantissimo".

CRITICHE - "Non vorrei fare polemiche ma in Italia credo si guardi unicamente all'errore, tralasciando la crescita del giocatore. Spero possa andare meglio da ora in avanti, anche se resto tranquillo. Dobbiamo soltanto provare a vincere".

SPOGLIATOIO - "Mi trovo benissimo con tutti ma il rapporto migliore è con Abate. E' uno dei leader di questa squadra, così come Paletta e Bonaventura. Inoltre ho sempre ammirato Montolivo. Al mio primo giorno a Milanello gli ho chiesto una foto. Ho sempre deisderato giocare con lui e spero di farlo al suo rientro. Deciderà il mister ovviamente ma credo sia possibile".

MEDIA - "E' un mondo che non ha equilibrio. Un giorno sei il futuro di una squadra e quello seguente in crisi nera. E' normale però tutta questa visibilità se giochi nel Milan. Tutti sono col fucile puntato per vedere cosa farai".