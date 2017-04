SONDAGGIO CM.IT - Napoli-Juventus: in finale sarà Allegri contro Inzaghi

05/04/2017 16:06

SONDAGGIO CM.IT NAPOLI JUVENTUS COPPA ITALIA / Questa sera al 'San Paolo' si deciderà il passaggio del turno in Coppa Italia tra Napoli e Juventus. Allo 'Stadium' il confronto si è concluso, tra le polemiche, con il risultato di 3-1 in favore dei bianconeri. Dopo la gara di domenica sera Allegri dovrà operare molti cambi ma, nonostante una prova non convincente in campionato, per i followers del profilo ufficiale Twitter di Calciomercato.it, sarà la Juventus a sfidare la Lazio in finale. La pensa così il 64% dei votanti, mentre il 36% ha votato in favore degli azzurri.

L.I.