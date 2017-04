Lazio, Biglia pronostica il Napoli in finale di Coppa Italia

05/04/2017 16:01

LAZIO BIGLIA COPPA ITALIA / La Lazio è la prima finalista di Coppa Italia e attende il suo avversario. Secondo Lucas Biglia, potrebbe essere il Napoli. "Dopo la gara che hanno fatto domenica, possono recuperare ed eliminare la Juventus - ha detto l'argentino in un'intervista a 'Espn' - Hanno grande qualità, sono una delle migliori squadre in Italia, ma ovviamente non sarà semplice". Sulla squalifica di Messi con l'Argentina: "E' tutto molto strano, credo sia la prima volta che la FIFA agisce d'ufficio".

N.L.C.