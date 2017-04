Calciomercato Lazio, da Milinkovic a Immobile: quando l'affare è d'oro

05/04/2017 15:50

CALCIOMERCATO LAZIO MILINKOVIC IMMOBILE PLUSVALENZE / Decisivi in campo, apprezzati fuori: la Lazio può essere considerata la sorpresa, insiema all'Atalanta, della stagione calcistica italiana e i frutti si potranno raccogliere anche in sede di calciomercato. La scorsa estate in pochi puntavano sulla formazione di Inzaghi, catapultato a guidare la squadra biancoceleste dopo la rottura con Bielsa. Eppure il lavoro fatto dall'allenatore in campo e da Igli Tare nel calciomercato Lazio sta ora dando ottimi frutti.

Finale di coppa Italia, dopo aver fatto fuori nel derby la Lazio, quarto posto in campionato con la zona Champions distante appena quattro punti (e domenica sera scontro diretto con il Napoli). Nessuno si immaginava di poter stare a questo punto della stagione così in alto.

Ora bisognerà completare il lavoro con un finale di stagione degno dell'annata fin qui disputata. Poi verrà il momento di resistere alle offerte per i gioielli messi a lucido da Inzaghi. Da quelli più attesi come Immobile e Felipe Anderson a quelli a sorpresa, come Strokosha. Il portiere, arrivato ragazzino praticamente gratis, ha sfruttato al meglio le ripetute assenze di Marchetti per mostrare tutto il suo talento. Una sua eventuale cessione significherebbe fare una plusvalenza niente male per Lotito.

Calciomercato Lazio, Milinkovic-Immobile: coppia d'oro di Tare

E sempre in tema di valore schizzato, Sergej Milinkovic-Savic è forse il simbolo della Lazio targata Inzaghi. Arrivato nell'estate 2015, strappato alla Fiorenitna, il serbo è ora un punto di forza ed è al centro di numerose voci di mercato, con Inter, Milan e Juventus sulle sue tracce. L'agente di Milinkovic ha parlato di possibile rinnovo in esclusivA a Calciomercato.it, ad ogni modo chi lo vorrà dovrà presentare un'offerta ben più alta dei circa 10 milioni di euro sborsati da Lotito per portarlo in Italia.

Lui come Ciro Immobile, altro colpo andato a segno di Igli Tare: lui in estate era poco più di una scommessa dopo stagioni difficili a Dortmund e Siviglia. Il ds della Lazio ci ha puntato sopra 8,5 milioni di euro: scomessa vinta perché il bomber napoletano sta trascinando la squadra a suon di gol (18 in campionato) e ha messo la sua firma nel derby di coppa Italia. Lui come Milinkovic-Savic, gioielli in campo e in vetrina, scommesse vinte da Tare che ora può passare all'incasso.

B.D.S.