Argentina, Messi: "Tutti vogliamo un titolo, non mi importa delle critiche"

05/04/2017 15:57

ARGENTINA MESSI / Leo Messi non ci sta e rilancia. Le recenti critiche hanno portato il fuoriclasse argentino a rispondere, in un'intervista rilasciata all'emittente 'Esquire Mexico y Latinoamerica'. "So che tutta l'Argentina ci chiede di vincere un trofeo che manca da troppo tempo - le parole della 'Pulce' - Tutti noi vogliamo regalarlo al nostro popolo, ma delle critiche che ho ricevuto non mi importa niente. Ho vinto tanto, ma il trofeo più bello è stato quello delle Olimpiadi del 2008. Si respira un'atmosfera incredibile, si vive la competizione con atleti di altre discipline".

N.L.C.