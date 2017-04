Coppa Italia Primavera, ESCLUSIVO Castorina: "Mi fido della mia Entella"

ESCLUSIVO

Matteo Fantozzi (@fantozzimatteo)

05/04/2017 16:27

COPPA ITALIA PRIMAVERA ESCLUSIVO CASTORINA / Si gioca domani sera, per le news serie B, la finale di andata della Coppa Italia Primavera, Virtus Entella-Roma. Abbiamo raggiunto in esclusiva per Calciomercato.it il tecnico delle giovanili dei liguri Gianpaolo Castorina subito dopo la conferenza stampa della vigilia.

Coppa Italia Primavera, Castorina: "Fiducia nei miei ragazzi"

Si disputa domani la gara d'andata Virtus Entella-Roma con return match fissato per il prossimo 21 aprile. Sicuramente c'è grande emozione per una squadra giovane e piena di talento come quella dei liguri che affronta i Campioni d'Italia di categoria allenati da Alberto De Rossi.



Il mister dei diavoli neri però è tranquillo: "Stiamo vivendo tensioni molto importanti che però si affievoliranno piano piano per affrontare una gara che dovremo vivere come una tra le tante. Abbiamo affrontato un girone molto difficile e già affrontato squadre di assoluto livello, proprio per questo siamo pronti. L'importante ora è abbassare i toni se no si rischia di arrivare scarichi in campo". Sulla formazione Castorina non si sbilancia: "I ragazzi stanno tutti bene. Se ho dei dubbi sono legati alle caratteristiche dell'avversario e quindi potrei fare delle scelte tecniche diverse per fronteggiare una Roma davvero molto forte".

Le parole spese per i suoi ragazzi sono tutte positive: "Diversi calciatori sono già pronti per il salto di qualità. Basta considerare che quattro/cinque elementi si allenano costantemente con la prima squadra e tre di questi hanno già esordito. Il gruppo del 1997, 1998, 1999 ha la piena fiducia della società, pronta a puntarci per il futuro". Cosa teme Castorina della Roma? Il mister preferisce guardare in casa sua: "Non abbiamo paura di niente e non lo dico in maniera presuntuosa. Sappiamo di affrontare una squadra importante che ha vinto lo Scudetto e dimostrato di essere costruita per fare bene. Noi però non ci dobbiamo far impressionare e dobbiamo continuare a fare il nostro".