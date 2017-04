Lazio, Hoedt: "Grande gioia per la finale di Coppa Italia, ma ora testa al Napoli"

05/04/2017 15:43

LAZIO HOEDT COPPA ITALIA / La Lazio festeggia il primo grande traguardo stagionale col raggiungimento della finale di Coppa Italia eliminando i 'cugini' della Roma. Esprime grande soddisfazione Wesley Hoedt, intervistato da 'Premium Sport': "Abbiamo festeggiato molto nello spogliatoio - ha detto il difensore olandese - Società e tifosi meritavano questa gioia dopo la brutta stagione scorsa. Abbiamo preparato bene la partita, cercando di fare gol e sapendo che a quel punto loro dovevano farne quattro. Poi abbiamo perso ma l'importante è che siamo passati. E' stato bello vedere la curva piena, ci ha dato un grande supporto. Ma ora dobbiamo pensare al campionato e al Napoli. Vincere vorrebbe dire tornare in corsa per il terzo posto, ma loro sono molto forti in attacco e dobbiamo prepararci bene per fermarli. Non ci interessa chi troveremo in finale tra loro e la Juventus, sono entrambe due grandi squadre".

N.L.C.