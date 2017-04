Calciomercato Samp, ESCLUSIVO: Torreira, il Siviglia osserva. Milan e Roma...

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

05/04/2017

CALCIOMERCATO TORREIRA MILAN ROMA - Lucas Torreira è uno dei protagonisti della straordinaria stagione della Sampdoria targata Marco Giampaolo. Il 21enne centrocampista è diventato il faro della manovra della squadra blucerchiata, riuscendo a scalzare un giocatore del calibro e dell'esperienza di Luca Cigarini. L'allenatore doriano, vicino al rinnovo di contratto, ha puntato fin dall'inizio sull'uruguaiano, rientrato alla base dopo il prestito al Pescara. E sono molte le voci di mercato che lo riguardano in vista della prossima stagione.

Calciomercato, su Torreira Siviglia vigile. Ma si attendono le mosse di Milan e Roma

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il Siviglia continua a monitorare con attenzione le prestazioni di Torreira, seguito con insistenza da mesi. Nell'ultima trasferta della Sampdoria sul campo dell'Inter (vittoria dei liguri per 2-1 a 'San Siro'), osservatori del club andaluso hanno avuto modo di vederlo all'opera dal vivo e il giocatore non ha deluso le attese, giocando un match di alto livello, a livello qualitativo e quantitativo. Nello stesso tempo, si attendono le mosse del calciomercato Milan e Roma, due club di serie A che seguono con attenzione la crescita di Torreira. In particolare, col sempre più probabile arrivo di Monchi come nuovo direttore sportivo giallorosso, potrebbero intensificarsi i contatti, visto che lo stesso dirigente lo ha attenzionato nei mesi scorsi per conto del Siviglia. In fase di stallo, invece, il rinnovo di contratto: devono essere risolti alcune problematiche relative al precedente accordo del talentuoso calciatore. Solo successivamente si tornerà a parlare di un possibile prolungamento contrattuale, con conseguente adeguamento dell'ingaggio.