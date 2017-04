Inter, Gagliardini ko: Pioli vara tre soluzioni per rimpiazzarlo

Stefano Migheli

05/04/2017

INFORTUNIO GAGLIARDINI - La sconfitta contro la Sampdoria non ha portato in dote solo l'addio praticamente definitivo alla Champions ma anche l'infortunio di Roberto Gagliardini, un incidente di percorso avvenuto durante il primo tempo della gara contro i blucerchiati che ne pregiudica la presenza nella gara contro il Crotone e forse anche per il derby di sabato 15. Come si apprende dalle news Inter pubblicate sui profili social ufficiali, per lui sono "escluse lesioni, confermata distorsione alla caviglia destra. Condizioni da valutare nei prossimi giorni".

Inter, infortunio Gagliardini: chi al suo posto?

Dunque, tutto rimandato alle valutazioni dello staff medico nei prossimi giorni, sperando che la distorsione venga smaltita in tempi brevi e consenta al giocatore di tornare abile e arruolabile in ottima forma per l'attesissima stracittadina contro il Milan. Arrivato nella sessione di calciomercato di gennaio dall'Atalanta per circa 25 milioni di euro, Gagliardini si è subito insediato nella mediana nerazzurra tra i titolari garantendo qualità, quantità, ordine, equilibrio e anche supporto in zona gol, visto che ha segnato il suo primo gol in Serie A contro il Cagliari e ha bissato la propria gioia personale contro i suoi ex compagni nel pirotecnico 7-1 contro l'Atalanta.

Ad oggi, Gagliardini non sarà disponibile per la gara contro il Crotone anche a scopo precauzionale. Per Pioli si prospettano tre opzioni senza rivoluzionare il modulo 4-2-3-1: in questo momento Kondogbia dovrebbe essere l'unico punto fermo, con Brozovic (ma la gara contro la Sampdoria è stata decisamente insufficiente e il giocatore è sembrato insofferente), Joao Mario (sarebbe un'importante occasione per riprendersi il posto a centrocampo) o Medel (consentendo così a Murillo di sfruttare una nuova chance e ritornare titolare al fianco di Miranda in difesa) possibili innesti per garantire quella solidità necessaria contro la squadra di Nicola. Pioli dovrà trovare la giusta alchimia e rilanciare qualche giocatore che negli ultimi tempi è sembrato sottotono: chi sarà il prescelto?