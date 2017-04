Calciomercato Inter, Suning furioso taglia i viveri?

05/04/2017 15:00

CALCIOMERCATO INTER SUNING / La batosta con la Sampdoria ha lasciato il segno in casa Inter. La Champions è ormai una chimera e ci sarà da lottare anche per conquistare un piazzamento in Europa League. Secondo 'Sport Mediaset', il ridimensionamento delle prospettive avrebbe spinto Suning a rivedere parzialmente anche i piani per il calciomercato. Il tesoretto per la campagna acquisti scenderebbe a soli 70 milioni, invece dei 150 di cui si era parlato fino a pochi giorni fa. Altri fondi andrebbero recuperati in regime di autofinanziamento tramite le cessioni: con gli addii di Brozovic, Perisic, Banega e Ranocchia si conta di incassare gli altri 80 milioni.

N.L.C.