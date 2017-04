Calciomercato Roma, Monchi 'rimanda' i giallorossi

05/04/2017 14:44

CALCIOMERCATO ROMA MONCHI / Il matrimonio tra la Roma e Monchi non si farà, almeno nei prossimi giorni. Lo ha dichiarato proprio il dirigente spagnolo, raggiunto dai microfoni dell'emittente radiofonica 'Centro Suono Sport', durante la trasmissione "Te la do io Tokyo". "Non sarò a Roma questa settimana - ha detto l'ex ds del Siviglia - Prenderò una decisione con tranquillità". Dicendosi molto sorpreso quando i conduttori lo hanno informato delle voci che vorrebbero un inserimento del Lione su di lui.

N.L.C.