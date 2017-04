Calciomercato Inter, vicino il rinnovo di D'Ambrosio

05/04/2017 14:25

CALCIOMERCATO INTER D'AMBROSIO / Autore del momentaneo vantaggio interista nella sconfitta contro la Sampdoria, Danilo D'Ambrosio potrebbe presto firmare il rinnovo del contratto. Come riporta 'Sport Mediaset', nelle ultime ore la società nerazzurra ha incontrato il procuratore del calciatore per blindarlo: si attende la 'fumata bianca'. Calciomercato.it aveva già anticipato l'ottimismo per il rinnovo di D'Ambrosio con l'Inter.

M.D.A.